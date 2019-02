Die Pfadfinder laden zur traditionellen Niederfischbacher Karnevalssitzung in die Grundschulturnhalle am Rothenberg ein. Unter dem Motto „In Föschbe steigt der Asdorfpegel, Leinen los und setzt die Segel“ können sich alle Freunde des Karnevals am Samstag, 2. März, und Rosenmontag, 4. März, unter die Besatzung der Pfadfinder mischen, um mit diesen die närrischen Weltmeere zwischen Asdorferweiher und Sieg zu erkunden. Die Tore der Turnhalle öffnen sich jeweils um 18 Uhr, die Sitzung beginnt um 19.11 Uhr.

Kapitän an beiden Abenden ist der Sitzungspräsident Markus Büth, der mit seinen Seebären des Elferrats ein buntes Programm zusammengestellt hat. An Deck der „Klabautermann 8“ mit Heimathafen Föschbe, so heißt ...

Lesezeit für diesen Artikel (337 Wörter): 1 Minute, 27 Sekunden

