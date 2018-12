Eine Spende von satten 1856,48 Euro ist das sehr achtbare Ergebnis des diesjährigen Adventskonzerts in der voll besetzten evangelischen Kirche von Niederfischbach. Dieser Betrag wurde an diesem Abend gesammelt und konnte nach Angaben der Veranstalter an das Kinderhilfsprojekt des Mudersbacher Chorleiters Matthias Merzhäuser für die Stadt Cebu auf den Philippinen überwiesen werden, sodass Kinder dort „statt auf der Müllkippe zu leben die Schule besuchen können, zu Essen bekommen und versorgt werden können“, wie es in einer Mitteilung heißt. Merzhäuser werde das Geld schon an Weihnachten mit auf die Philippinen nehmen.

Im Mittelpunkt standen aber Musik, Texte und viel vorweihnachtliche Stimmung. „Oh Herr, welch ein Abend!” lautete die Bilanz der Konzertbesucher – passend zu einem gleichnamigen Titel, den der Männergesangverein Niederfischbach ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.