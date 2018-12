Seit drei Jahren wird in Niederfischbach zum Dorfcafé eingeladen. Initiiert hatte es Karin Zimmermann vom Mehrgenerationenhaus „Gelbe Villa“ Kirchen als Projekt „SoNA – Soziale Netzwerke für das Alter“. Das wurde gerne angenommen. Und nun treffen sich regelmäßig an jedem ersten Mittwoch im Monat dreißig bis vierzig Personen im Pfarrzentrum, meist Ältere, was Karin Zimmermann etwas bedauert. Sie hatte an ein Netzwerk zwischen Jung und Alt gedacht. „Aber, was nicht ist, kann ja noch werden“, meint sie, froh über die bestehende gute Resonanz. Jedenfalls kommen die Besucher gerne und lassen sich mit Kaffee und Kuchen bewirten, der von engagierten Helferinnen gebacken wird. Nicht fehlen darf das Singen bekannter Volkslieder, von Karin Zimmermann am Klavier begleitet. So erinnerte man sich beim Treffen in der ersten Adventswoche an die Kindheit mit Advents- und Nikolausliedern und Geschichten. Nach dem Kaffeetrinken werden dann Spielbretter, Karten und Würfel ausgepackt, und es wird begeistert und manchmal sehr ehrgeizig gespielt.

Dann und wann kamen zu aller Freude Kinder aus dem katholischen Kindergarten und der Nachmittagsbetreuung der Grundschule und überraschten mit kleinen Darbietungen. Das Projekt „Dorfcafé“ soll weiterhin einen festen Bestand im ...

