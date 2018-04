Nachruf auf Lothar Sauer: Ein Leben für Literatur, Fotografie und Jungenleben

Es ist schon ein paar Jahre her, dass man den bekennenden Fußgänger Lothar Sauer mit seiner Aktentasche vom Betzdorfer Engelstein aus hinunter in die Innenstadt gehen sah, wo er einkaufte. Mit dem Alter hörten diese Einkäufe langsam auf, wenn er sich auch bis zu seinem 85. Lebensjahr in kleinen Schritten, diszipliniert wie eh und je, „in den Ort“ begab – fast bei jedem Wetter und in stets sommerlicher 50er-Jahre-Bekleidung. Seit Mitte 2017 konnte er allerdings sein Heim nicht mehr verlassen – nachdem er 2016, am Rosenmontag, vor seiner Haustür gestürzt und daraufhin immer wieder in Behandlung war. Jetzt ist Lothar Sauer gestorben. Der Literat, Autor, Übersetzer, Weltreisende und Fotograf wurde 87 Jahre alt.

Literatur und Fotografie waren seine Berufung. Typisch für seine Bilder war Sauers „ästhetischer Schnappschuss“: Fotos, deren unwiederbringliches Motiv er in Sekundenbruchteilen erkannte, die Kamera hoch riss und es festhielt. Bei ...

Lesezeit für diesen Artikel (1115 Wörter): 4 Minuten, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.