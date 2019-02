Frisch gedruckt liegt er auch in diesem Januar wieder vor: Der Veranstaltungskalender des Bürgervereins Mudersbach fürs neue Jahr, der über alle Termine im Vereinsleben der größten Ortsgemeinde im AK-Land informiert – wie immer kostenlos. Und wie immer steht auch diesmal wieder eine Art übergreifendes Thema im Mittelpunkt der Veröffentlichung, das nicht nur eingefleischte Heimathistoriker interessieren dürfte: Dem heute allerorten auf dem Land um sich greifenden Ärztemangel wurde in Mudersbach schon vor 100 Jahren tatkräftig entgegengewirkt: Damals wurde das Ärztehaus in der Poststraße gebaut und eingeweiht.

„Das Problem, Ärzte in ländliche Regionen zu bekommen, ist viel älter als mancher glaubt“, heißt es in dem Kalender. „Bereits 1919 zeigte der Bürgerverein Mudersbach Weitsicht, indem er die Villa ...

Lesezeit für diesen Artikel (403 Wörter): 1 Minute, 45 Sekunden

