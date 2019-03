Sie trägt ihr Herz auf der Zunge – und tanzt damit gerne auch mal erfrischend aus der Reihe: Sabrina Mockenhaupt aus Wilnsdorf im Siegerland hat den Auftakt der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ jedenfalls gemeistert.

Mit einem in der Gruppe aufgeführten Cha Cha Cha zu „Can't Get You out of my Head“ konnte das 38-jährige Langstrecken-Ass der Jury aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi immerhin elf Punkte entlocken. Damit reihte ...