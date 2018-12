Die Besucher des Advents- und Weihnachtskonzertes erlebten am Sonntag einen stimmungsvollen und musikalisch abwechslungsreichen Nachmittag in der Dermbacher Kirche. Natalia Nazarenus (Betzdorf), die auch die meisten Liedvorträge am Klavier oder an der Orgel begleitete, eröffnete das Konzert mit dem Orgelstück „Nun kommt der Heiden Heiland“. Norbert Eisel, der Vorsitzende des MGV Liedertafel Dermbach, begrüßte die zahlreichen Besucher und die Mitwirkenden.

Die gemischten Chöre des MGV Dermbach und des GV Harmonie Wiederstein stehen unter der Leitung von Chordirektor Ralf Schmidt. Mit rund 40 Sängern traten sie gemeinsam auf. Die Vorträge „Wieder ...

Lesezeit für diesen Artikel (297 Wörter): 1 Minute, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.