Marienthaler Forum: Wo geballte Ideen und Erfahrungen zusammentreffen

Wenn es um die Zukunft des Landkreises Altenkirchen geht, wird auch gerne der ehemalige Landrat Dr. Alfred Beth leidenschaftlich. Denn ihm macht vor allen Dingen die sinkende Einwohnerzahl Sorge. „Wenn eine Region ständig Einwohner verliert, verliert sie auch an Wirtschaftskraft. Das müsste uns alle umtreiben“, sagte Beth beim Marienthaler Forum.

Der ehemalige Studiendirektor Eberhard Holschbach, der Unternehmer Horst Bellersheim, Moderator Ulrich Schmalz und der ehemalige Landrat Dr. Alfred Beth (von links) diskutierten beim Marienthaler Forum. Foto: Beate Christ

Das Problem könne man zwar nicht auf Knopfdruck lösen, wohl aber müsse man sich noch mehr mit Themen wie Digitalisierung, Globalisierung und auch der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Kreis befassen.

Der Initiator des Marienthaler Forums, Ulrich Schmalz, hatte aufgerufen, zum Jahresbeginn einmal die regionale Entwicklung zu betrachten und in die Zukunft zu blicken. Eingeladen hatte er neben Alfred Beth den erfolgreichen Unternehmer Horst Bellersheim aus Neitersen und den ehemaligen Studiendirektor des Wissener Kopernikus-Gymnasiums, Eberhard Holschbach.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion verkörperten die Themenbereiche Bildung, Wirtschaft und Politik, konnten aus ihrer langen Erfahrung berichten, was sich alles im vergangenen halben Jahrhundert getan hatte und aus ihrer Sicht einen Blick in die Zukunft wagen. So wurde unter anderem eine Antwort auf die Frage „Wie viele Reformen verträgt die Schule?“ gesucht. „Schule war schon immer ein Experimentierfeld“, gab Eberhard Holschbach zu verstehen. „Es wurden immer neue Formen eingeführt, allerdings änderten sich die Rahmenbedingungen nicht. Und das machte es schwer“, fügte er hinzu. Auf die Frage, ob die Einrichtung der Gesamtschulen zu einem Leistungsabfall geführt hätte, sagte er: „Ob es heute besser oder schlechter geworden ist, lässt nicht so einfach beantworten. Vielleicht ist es aber gerechter geworden.“ Fakt sei allerdings, dass die Anzahl der Studienabbrecher zugenommen habe. Beim Thema Elektromobilität war Horst Bellersheim ein gefragter Experte. Er hat die Entwicklung in der Energieversorgung im eigenen Betrieb, der aus einem Kohle- und Baustoffhandel seines Urgroßvaters entstanden ist, hautnah miterlebt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Umstellung auf E-Mobilität radikal geschehen kann. Es kann nur nebeneinander mit den herkömmlichen Kraftstoffen laufen“, sagte er. Denn um beispielsweise 80 Kilometer mit Elek- troantrieb fahren zu können, müsse man 30 Minuten stehen und aufladen. „Wie soll das in der Praxis aussehen?“, fragte Bellersheim.

Zurück zur Politik. Auf die Frage aus dem Publikum, wie Alfred Beth zum Föderalismus stehe, sagte er: „Grundsätzlich bin ich ein Freund des Föderalismus. Doch die deutschen Bundesländer haben zunehmend an Kompetenzen verloren.“ Hier kam auch Moderator Ulrich Schmalz (ehemaliger Landtags- und Bundestagsabgeordneter) nicht daran vorbei, seine Meinung zu äußern. „Wo ist die kommunale Selbstverwaltung geblieben? Die Kommunen können heute kaum noch entscheiden. Darüber müssen wir reden“, konstatierte er. Und genau für solche und andere Fragen ist das Marienthaler Forum. Es will laut Schmalz anregen, über gesellschaftliche und politische Fragen nachzudenken. Bei der jüngsten Veranstaltung jedenfalls wurde es möglich gemacht, einen geballten Erfahrungsschatz mit kritischen Fragen, neuen Ideen und Fragen interessierter und engagierter Zuhörer zu vereinen. Beate Christ