Karneval ist die beste Medizin: Das finden jedenfalls die Jecken des KV „Lugge Loo“ Gebhardshain. Das Motto der diesjährigen Session lautet: „Ärztemangel auf dem Land – Oos egal, mir han Brand“. Der Schlachtruf lautet: „Aua, Aua – Arzt kommt“.

So tritt denn auch der Elferrat zu Beginn der Prunksitzung am Freitagabend im Westerwälder Hof in einem Sketch verkleidet als Ärzte, Krankenpflegerinnen und Patienten auf. „Guck dir die Pflegefälle an. ...