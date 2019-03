Der Vorgänger von Maik Köhler im Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Kirchen, Jens Stötzel (parteilos), steht nun auf Platz eins der Wahlliste der Freien Wählergruppe in Mudersbach. Bei der Kommunalwahl am 26. Mai tritt die neulich erst von ihm und Matthias Mengel (SPD) gegründete Gruppe mit neun Bürgern an. Bei einer öffentlichen Wahlberechtigtenversammlung und mit jeweils einstimmigem Votum hat die nichtmitgliedschaftlich organisierte FWG am Freitag ihre Kandidaten für den Ortsgemeinderat nominiert.

In einer Mitteilung der Gruppe wird die Versammlung als ein „erstes und wichtiges Etappenziel“ einer „unabhängigen und nicht parteigebundenen politischen Kraft mit möglichst vielen jungen Menschen bezeichnet, „die vor allem ...

