Nach dem Pfarrfestgottesdienst am Sonntag waren alle Pfarrangehörigen sowie Gäste zum Pfarrfest oberhalb der St.-Josef-Kirche eingeladen. Ein Willkommensbanner leitete den Weg zum gut besuchten Pfarrfest. Kaplan Sijo der Pfarreiengemeinschaft sprach in seiner Predigt davon, wie sich bis auf zwölf Jünger alle anderen von Jesus abgewandt hatten. Auf die Frage von Jesus Christus, ob diese nicht auch gehen wollen, antwortete Petrus: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“ Auch an uns liegt es, sich in schwierigen, scheinbar unerträglichen Situationen zu entscheiden, ob man geht, oder ob man Mut hat, sich für Jesus zu entscheiden. Die Kirchenbesucher entschieden, zu bleiben und darüber hinaus nach dem Gottesdienst das Pfarrfest zu genießen. Der Musikverein Lyra, der MGV Büdenholz und der Spielmannszug TV Jahn Brachbach sorgten für Musik. Der Kirchenchor bot Erbsensuppe an und die Seniorengemeinschaft Kaffee und Kuchen. Die Katholische Frauengemeinschaft und Kolping Brachbach halfen ebenfalls beim Ablauf. In der Bücherei konnte man beim Bücherflohmarkt stöbern, und am Kindergarten wurde Kinderschminken angeboten. Der Erlös des Pfarrfestes kommt der Orgel zugute, mit deren Sanierung im Juli begonnen wurde.

Von unserer Mitarbeiterin Regina Müller

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.