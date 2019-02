Wer Deutscher Fußballmeister wird, ist für Hans-Peter Hilberg ganz klar: „Natürlich Borussia Dortmund“ – auch wenn die Schwarz-Gelben gerade etwas schwächeln und der Abstand auf Verfolger Bayern München geschrumpft ist. Und so hat der passionierte BVB-Fan in Biersdorf einige Kanaldeckel mit dem knallgelben Logo des „künftigen Deutschen Fußballmeisters“ versehen. Als gutes Omen sozusagen. Denn bis dahin ist es noch ein langer Weg. Das weiß auch Hilberg. Für seine „Kanal-Logos“ hat er sich eine massive Sprühschablone mit passendem Durchmesser angefertigt. Die Farbe ist übrigens abwaschbar und verschwindet nach kurzer Zeit von allein. Die Zeit von Bayern München als Deutscher Meister quasi im Abonnement sei vorbei, meint er schmunzelnd: „Die haben nicht gut eingekauft.“ Doch da ist noch sein Schwager Karheinz Hoffmann. Der ist auch Fußballfan. Allerdings nicht der Dortmunder. Sein Herz schlägt für die „andere Borussia“ aus Mönchengladbach. Und so finden sich, wie es der Zufall so will, in Biersdorf auch Kanaldeckel mit den grünen Logos der Gladbacher. Wer nun mit seinem „Kanal-Tipp“ richtig liegt, wird sich am Saisonende zeigen. Peppiger sehen die Kanaldeckel so auf jeden Fall aus.

Von unserem Mitarbeiter Markus Döring

