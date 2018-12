Zwei Kerzen brennen am Adventskranz, als Chor und Solistin Lieve Gevaert-Goerz das „Panis Angelicus“ anstimmen. Ein wundervolles Lied, ein wunderbarer Vortrag. Der Kammerchor Gebhardshainer Land unter der Leitung von Chordirektor Bernhard Kaufmann verfügt über einige hervorragende Solisten in seinen Reihen, die das vorweihnachtliche Konzert am Sonntag in der katholischen Pfarrkirche St. Maria Magdalena in Gebhardshain nachhaltig prägen. „Wer mit holden Tönen kommt, ist überall willkommen“, zitiert der Vorsitzende Friedrich Fuhrberg in seiner Begrüßung Johann Wolfgang von Goethe. Als Gäste wirken in diesem Jahr die Flötengruppe Mehren unter der Leitung von Ute Klevesahl mit. In den Tonlagen Sopran, Alt, Tenor und Bass tragen die jungen Damen Weihnachtslieder wie „Es ist ein Ros entsprungen“, „Ich steh' an deiner Krippe hier“ von Johann Sebastian Bach sowie „In dulci jubilo“ vor. Außerdem begleitet das Ensemble den Kammerchor später, am Ende des Konzertes, bei dem von Paul Gerhardt verfassten Choral „Wie soll ich dich empfangen?“ Weltbekannt wurde dessen erste Strophe als Bestandteil des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach, der sie auf die Melodie „O Haupt voll Blut und Wunden“ gestaltete. Mit diesem Lied kehrte der Chor nach einem festlichen Mittelteil und einem weihnachtlichen dritten Teil zum Schluss des Konzert in die Adventszeit, die Zeit der Erwartung, zurück.

Die Schola des Chores eröffnete das Konzert mit dem gregorianischen Gesang „Veni et ostende nobis“ – übersetzt „Komm Herr, zeige uns dein Angesicht“. Unter den Ehrengästen des Konzertabends ist auch ...

Lesezeit für diesen Artikel (288 Wörter): 1 Minute, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.