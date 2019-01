Zweimal im Jahr würdigen die IHK und die beiden Berufsbildenden Schulen Betzdorf-Kirchen und Wissen die erfolgreichen Absolventen einer Dualen Ausbildung mit der feierlichen Zeugnisübergabe. Gratulationen gab es am Donnerstag für 153 junge Frauen und Männer.

Zum jetzigen Winterhalbjahr fand die Ausgabe der Zeugnisse erstmals in der schönen Industriekulisse des Kulturwerks in Wissen statt. In 19 Ausbildungsberufen haben die Ex-Azubis ihre Fertigkeiten und ihr Wissen spezialisiert, ...