Für die Grünen in Herdorf ist es möglicherweise eine Art Wiedergeburt, im Daadener Land seit längerer Zeit wieder mal ein Versuch, kommunalpolitisch Fuß zu fassen: Bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat Daaden-Herdorf am 26. Mai will die Partei Bündnis 90/Die Grünen erstmals als Wahlvorschlag vertreten sein. Zur Aufstellung einer offenen Liste sind Mitglieder und Interessierte für kommenden Montag, 18. März, um 20 Uhr in die Gaststätte Christians nach Herdorf eingeladen.

Dabei mussten die Bündnisgrünen an Heller und Daade zuletzt schwere Zeiten durchleben. Zur Erinnerung: 2014 löste sich der Ortsverband in Herdorf auf, nachdem die Grünen dort immerhin 20 Jahre lang ...

Lesezeit für diesen Artikel (267 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.