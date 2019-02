Gescheitert ist die FWG im Rat Weitefeld mit ihrer Idee, eine Allee oder Baumreihe entlang des Fußweges zwischen Wiesenstraße und Kirchweg anpflanzen zu lassen. „Zur Verschönerung des Ortsbildes und zur Verbesserung unserer Ökobilanz würden wir es begrüßen, wenn unser Antrag grundsätzlich beschlossen würde“, hatte Fraktionssprecher Dirk Langenbach in seinem Schreiben an Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler formuliert.

In der Sitzung erinnerte Langenbach daran, dass in einem Teilbereich dort in der Vergangenheit schon Bäume standen, die aber in der Zwischenzeit gefällt wurden. Details wie die Baumart(en) und die ...