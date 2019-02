Vorhang auf und Bühne frei für 40 Jahre Flammersfelder Möhnenkaffee. Seit vier Jahrzehnten feiern die Flammersfelder Radau-Möhnen als Höhepunkt jeder „fünften Jahreszeit“ ihren Möhnenkaffee. Was 1979 im ehemaligen Café Schüler mit einer kleinen Feier begann und sich bis heute im Bürgerhaus fortsetzt, hat sich zu einer der größten Möhnenveranstaltungen in der Verbandsgemeinde Flammersfeld entwickelt. Zum 40. Geburtstag gratulierten am Samstagnachmittag mehr als 200 fröhliche und bunt kostümierte Närrinnen aus dem Ort und der Region und feierten gemeinsam Karneval.

Eröffnet wurde das Narrentreiben nach der Begrüßung durch Obermöhn Christa Bartels, die wie auch Heike Fischer und Renate Antwerber für 40 Jahre aktiven Flammersfelder Möhnenkarneval geehrt wurden, mit einem gemeinsamen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.