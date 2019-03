Die Wilhelmstraße in Betzdorf ist sehr politisch. Die CDU ist dort schon mit Büros (Kreisverband, MdL Michael Wäschenbach) vertreten, die Sozialdemokraten (Kreis und Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler) ebenso. Und seit gestern reihen sich dort auch die Liberalen ein. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser hat nun ihr Büro für den Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen ebenso in der Wilhelmstraße 55 eingerichtet. Das Büro der Liberalen befindet sich in ihrem Elternhaus. „Die Großmutter hatte hier bereits eine Fahrschule“, erzählt Weeser. Das Büro hat sie aber auch bewusst in Betzdorf eingerichtet. Immerhin die größte Stadt im Kreis. Da müsse man vertreten sein. Aber das Wahlkreisbüro gleich auch an seinem Wohnort zu haben, das bringe natürlich auch Vorteile.

Weeser selbst wird auch öfters in dem Büro anzutreffen sein. Wann, das hängt von ihrem Terminplan ab. Einfach einmal kurz vorbei schauen. Vielleicht ist sie zufällig auf einen politischen Gedankenaustausch ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.