Manchesmal bedarf es keiner Worte, um eine Botschaft zu vermitteln: Die Erasmus-AG des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf-Kirchen hat das Lied von Michael Jackson „Heal the World“ – frei übersetzt: „Rette die Welt“ – in Gebärdensprache einstudiert. In der verdunkelten Aula sahen die Besucher des Varietés nur Hände in weißen Handschuhen, die den Liedtext gestenreich in Gebärdensprache wiedergaben. Es war der wohl ergreifendste Moment der Premiere. Die Erasmus-AG beschäftigt sich derzeit in einem Projekt mit den fünf Sinnen und mit der Frage, wie es beeinträchtigten Schülern wohl gehen mag.

Michael Jackson in Gebärdensprache war nur einer von 20 Programmpunkten, mit denen die Schüler des Gymnasiums das Publikum bei der ersten Aufführung begeisterten. Moderator Paul Schneider trat in der roten ...

Lesezeit für diesen Artikel (419 Wörter): 1 Minute, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.