Sängerehrungen standen neulich im Vordergrund der Jahreshauptversammlung des MGV Eintracht Steinebach. Franz-Josef Greb aus Dauersberg wurde für sage und schreibe 60 Jahre aktives Singen im Chor geehrt. Nach 18 Jahren Sängerschaft in Dauersberg und zwölf Jahren in Wallmenroth trat er 1988 der Eintracht bei, in deren Reihen er als zweiter Bass bis heute steht. Bernd Rosenthal und Karl-Josef Wiederstein wurden für 50 Jahre aktives Singen im Chor geehrt. 1969 traten beide in den Steinebacher Männerchor ein und hielten ihm bis heute die Treue. Marita Ganzer gratulierte im Namen des Vorstands der Chor-AG Daaden-Gebhardshain und überreichte die Ehrenurkunden und Goldenen Ehrennadeln des Deutschen Sängerbundes. MGV-Vorsitzender Joachim Greb gratulierte jeweils mit einem Präsentkorb und einer Vereinsurkunde und sprach allen Dank und Anerkennung aus. Günter Rödder konnte krankheitsbedingt nicht für seine 25 Jahre geehrt werden, dies wird intern noch nachgeholt.

Im weiteren Verlauf des Treffens ließ Bernd Rosenthal in seiner Funktion als zweiter Geschäftsführer das Sängerjahr 2018 Revue passieren. Höhepunkt im Jubiläumsjahr war die erfolgreiche Teilnahme am Meisterchorsingen. Den Sängern ...

