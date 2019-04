Eine Abordnung der Feuerwehr Friesenhagen war am Samstag zu Gast beim Bürgerempfang von Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Mainz. Alljährlich lädt die Ministerpräsidentin Bürger aus Rheinland-Pfalz, die sich durch besonderes ehrenamtliches Engagement auszeichnen, in die Staatskanzlei ein. In diesem Jahr standen dabei vor allem Menschen im Fokus, die sich für ihren Heimatort einsetzen. Auf Anfrage bei den kommunalen Verwaltungen wurde die First-Responder-Einheit der Feuerwehr Friesenhagen von Ortsbürgermeister Norbert Klaes als „Helden des Alltags“ für eine Teilnahme vorgeschlagen.

Vor gut einem Jahr hat die Gruppe der sogenannten „First Responder“ in Friesenhagen ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus insgesamt 13 Feuerwehrleuten, die eine Extraausbildung zum Sanitäter absolviert haben und ...

Lesezeit für diesen Artikel (444 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

