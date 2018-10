Selten hat man in der Stadthalle Betzdorf so eindeutige Sex- und Gewaltszenen gesehen: Das Ensemble Theaterlust brachte am Dienstag Daniel Hohmanns Theaterversion des Romanbestsellers „Die Wanderhure“ von Iny Lorentz bedrückend eindrucksvoll auf die Bühne – vor fast ausverkauftem Haus. Dem Publikum wird Tanz, Gesang, eine spektakuläre Lichtshow und solides Schauspiel geboten. Eingestreute Hip-Hop-Passagen im Stil von Deichkinds „Leider geil“ passen zum mittelalterlichen Setting allerdings weniger. Die Musik der Gitarristen indes, die hinter der Bühne die Saiten zupfen, lässt das Stück authentisch wirken. Auch die Kostüme der Darsteller evozieren waschechtes Mittelalterflair. Als Requisiten reichen dem Ensemble simple Stahlgerüste, die sich mal zu Tischen, mal zu Kreuzen – oder zu einem Scheiterhaufen umfunktionieren lassen.

Die Story: Marie Schärer (Anja Klawun) ist die Tochter eines reichen Konstanzer Tuchhändlers und eigentlich in den treuen Wirtssohn Michel Adler verliebt. Der Standesunterschied steht ihrem Glück im Weg. Doch ...

Lesezeit für diesen Artikel (386 Wörter): 1 Minute, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.