Froh und dankbar beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung unter Leitung von Ortsbürgermeister Albert Hüsch einstimmig die Annahme zweier Spenden im Gesamtwert von 3200 Euro. Mit dem Geld sind bereits nützliche Maßnahmen in der Gemeinde zweckgebunden auf den Weg gebracht worden. So flossen 2500 Euro von der Jagdgenossenschaft Malberg in Erhaltungsmaßnahmen am Ehrenmal im Ortsteil Hommelsberg. Arbeiten am Mauerwerk sowie die Einfriedung durch neue Poller waren nötig. Für 700 Euro von der örtlichen Basargruppe konnten weitere Kinderspielgeräte gekauft werden.

Mit einem sogenannten Empfehlungsbeschluss werden zusätzlich gut 20.400 Euro in den Nachtragshaushalt für 2019 eingestellt, und zwar wegen der Teilnahme am Kreisprojekt zum Breitbandcluster. Dabei geht es um die bessere ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.