Fehlende Wirtschaftlichkeit und zunehmende Digitalisierung im Dienstleistungsbereich führen dazu, dass die Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK) bereits Mitte Februar ihre Betzdorfer Servicestelle in der Decizer Straße 23 schließt.

Per Aushang werden Kunden darauf hingewiesen, dass sie sich in Zukunft an die Geschäftsstelle in Siegen, Koblenzer Straße 40, wenden sollen. Oder Kunden sollen die vielfältigen Kontaktmöglichleiten per Telefon oder ...