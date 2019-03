800 Jahre sind eine lange Zeit – keine Frage, die hat man nicht in ein paar Wochen aufgerollt. Und so haben die Aktiven des Arbeitskreises Heimatgeschichte schon vor gut vier Jahren damit begonnen, Themen und Stoff für die Chronik zu sammeln, die zum Doppeljubiläum „800 Jahre Daaden und 675 Jahre Biersdorf“ in diesem Sommer erscheinen soll. Mittlerweile sind die Heimathistoriker auf der Zielgeraden angelangt – und haben bei einem Pressetermin nun schon mal ein paar Einblicke in das fast fertige Mammutwerk gewährt.

In der Tat bahnt sich da ein richtig Wälzer an – „fast so dick wie eine Altarbibel“, schmunzelt Ulrich Meyer. Ursprünglich hatte man 500 Seiten geplant, berichtet der Vorsitzende, „aber ...

Lesezeit für diesen Artikel (646 Wörter): 2 Minuten, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.