In Daaden strebt Walter Strunk eine weitere Amtszeit an. „Wir haben einiges bewegt, aber es gibt noch genug zu tun“ – so die Bilanz des Sozialdemokraten nach fünf Jahren als Orts- und Stadtbürgermeister. Der 59-Jährige musste nicht lange überlegen, ob er sich zur Wiederwahl stellen will. Die Arbeit, so Strunk, mache ihm nach wie vor Spaß. „Wir haben noch viel vor, und diese Entwicklung möchte ich gern weiter begleiten.“

Tatsächlich hat sich in Daaden in den vergangenen Jahren manches getan – vor allem in städtebaulicher Hinsicht: Dank des ISEK-Förderprogramms wurde der Fontenay-le-Fleury-Platz samt Daadeufer neu gestaltet; der Günter-Wolfram-Platz ist ...

Lesezeit für diesen Artikel (473 Wörter): 2 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.