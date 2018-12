In der gut 15-jährigen Geschichte des in der A-cappella-Szene sehr bekannten Chors Divertimento zeichnet sich ein neuer Höhepunkt ab: Ende November 2018 hat der Rock-, Pop-, Jazz-Chor aus dem nördlichen Westerwald seine erste Studio-CD herausgegeben. Dafür hat das 25-köpfige Ensemble insgesamt fünf Tage in einem professionellen Tonstudio zugebracht. Die fünf Studio-Sessions haben allen Sängern ein Höchstmaß an Konzentration und Ausdauer abverlangt, da bis zu zehn Stunden pro Tag stehend an den Mikrofonen verbracht wurde. Elf der bekanntesten Stücke aus seinem breiten Repertoire hat der Chor auf die CD mit dem Titel „lovely ride“ pressen lassen. Und das in einer Qualität, die sich mit der professioneller Ensembles durchaus messen kann.

Im Rahmen der CD-Release-Tour findet auf Einladung des Arbeitskreis Kultur/Stadt Daaden am Samstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Daaden ein Konzert statt. Anschließend singt Divertimento am Sonntag, 17. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.