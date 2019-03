Ohne Leute wie ihn gäbe es einige bedeutende Projekte in der Region gar nicht, die von den Bürgern längst als selbstverständlich angesehen werden: Klaus Keil hat sich vor rund 15 Jahren in den Kopf gesetzt, den alten Schieferstollen „Wilhelmslust“ an der Sieg bei Mudersbach wieder für die Menschen zu öffnen, für Wanderer und Touristen begehbar zu machen. Er war der Motor, der dieses Ziel mit seinem Verein, der Mudersbacher Ortsgruppe des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV), über Jahre hin stetig verfolgt hat. Dabei steckte er andere an mitzumachen, und so gab es immer eine fleißige Schar von Helfern. Heute ist der Stollen ein Aushängeschild für den heimischen Tourismus. Doch der SGV, dem Keil 35 Jahre lang, von 1978 bis 2013, als Vorsitzender den Stempel „wandern und mehr“ aufgedrückt hat, will sich künftig wieder mehr auf seine Wurzeln, das Wandern, konzentrieren – und sucht einen neuen Betreiber für die „Wilhelmslust“. Der Bürgerverein Mudersbach (BVM) ist bereit, in Bresche zu springen. Bei seiner jüngsten Jahreshauptversammlung gab der BVM mehrheitlich grünes Licht dafür, den Stollen zu übernehmen. Nun laufen Gespräche.

BVM-Vorsitzender Ulrich Merzhäuser weiß, was Keil geleistet hat: „Er den Stollen mit ganz viel Liebe und Sorgfalt zu dem gemacht, was er heute ist. Ab jetzt sollen engagierte Mitglieder aus ...

Lesezeit für diesen Artikel (422 Wörter): 1 Minute, 50 Sekunden

