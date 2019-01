In Betzdorf wird es ab April zwei Hausärzte weniger geben. Die Internistische Gemeinschaftspraxis Stephan Schmidt und Martin Kerschbaum in der Gontermannstraße schließt. Das berichtete die Rhein-Zeitung in der Freitagausgabe. Bei den noch existierenden Arztpraxen in der ehemaligen Verbandsgemeinde Betzdorf stand dann am Freitag die Telefone nicht mehr still. Viele Patienten sind bereits jetzt auf der Suche nach einem neuen Hausarzt oder einer Hausärztin. Gut 3000 Menschen wurden bzw. werden noch bis Ende März von dieser Betzdorfer Gemeinschaftspraxis betreut. Aber was dann?

Henning Weil (Hausarzt in Scheuerfeld): „Die Leitungen in der Praxis glühen.“ Patienten wollen neu aufgenommen werden. Gemeinsam mit weiteren Ärzten mache man sich derzeit Gedanken, wie man da in Sachen ...

Lesezeit für diesen Artikel (537 Wörter): 2 Minuten, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.