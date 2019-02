In zwei beheizten Zelten vor dem Daadener Bürgerhaus – Gesamtfläche: 1600 Quadratmeter – können Bikefans am Samstag, 23. Februar, von 13 bis 19 und am Sonntag, 24. Februar, von 10 bis 17 Uhr bei der 14. Motorradausstellung des Motorradclubs (MC) Daadetal mehr als 200 heiße Motorräder aller namhaften Hersteller bestaunen. Am 24. kommen Messegäste außerdem noch in den Genuss eines verkaufsoffenen Sonntags, den der Aktionskreis Daaden organisiert hat.

Das Neueste vom Neuen in Sachen Bikes und Quads präsentieren bei der Ausstellung die Händler Zweirad-Neubold, Zweiradhaus Kämpflein, Sarholz, Debus, Ducati Rhein Sieg, MCA, Witten und Weber, Starkis-Biker-Shop, Moto-Shop-Vohl, MoBikes, ...

