So ein Sportverein, der kann Menschen ein ganzes Leben lang begleiten. Mehr noch: Er kann an Wegekreuzungen des Schicksals entscheidend sein. So wie bei Edelgard und Werner Knautz aus Daaden. Für sie war der Turnverein im Ort eine solche Kreuzung des Lebens: Sie haben sich einst über den TV kennengelernt, Edelgard zog von Kirchen nach Daaden, die zwei heirateten und sind bis heute sportlich aktiv. Werner Knautz (84) wurde am 15. März für seine 70-jährige Treue zum TV geehrt, seine Frau (80) für 60 Jahre. Die RZ traf das Paar in der Daadener Jahnturnhalle – zusammen mit einige anderen der hoch betagten TV-Jubilare. Und die hatten allerhand zu erzählen von ihrem Leben mit dem Traditionsverein.

Gleich nach dem Krieg ist Werner Knautz in den TV eingetreten. „Damals war das hier französische Besatzungszone“, berichtet er. „Da waren Sportvereine verboten. Also haben wir unsere Treffen als Spielenachmittage ...

Lesezeit für diesen Artikel (794 Wörter): 3 Minuten, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.