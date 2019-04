In den zurückliegenden Tagen war es wieder so weit. Freudig konnten viele junge Menschen auch im Kreis Altenkirchen ihr Abiturzeugnis in Empfang nehmen. Erst Abifeier – und danach der Ernst des Lebens. Inzwischen erhalten immer mehr Jugendliche die Allgemeine Hochschulreife. So hat sich laut Zahlen des Statistischen Landesamts beispielsweise die Zahl der Abiturienten an Gymnasien von 1973 bis 2018 mehr als verdoppelt. Der Deutsche Philologenverband fordert, die Prüfungen (wieder) strenger zu bewerten. Aber Was sagen die weiterführenden Schulen im AK-Kreis zu der Diskussion? Ist das Abitur wirklich zu leicht geworden? Unsere Zeitung hat einmal exemplarisch nachgefragt.

Andrea Brambach-Becker, Schulleiterin der IGS Hamm, erklärt: „Die durchschnittliche Abiturleistung ist an unserer Schule seit Jahren stabil. Schülerspitzenleistungen unter 2,0 liegen bei maximal 10 Prozent eines Jahrgangs“. Ihrer Meinung nach ...

Lesezeit für diesen Artikel (443 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

