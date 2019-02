Aus Anlass des Jubiläums hat der Wirt der Gaststätte auf dem Struthof in Betzdorf extra für die Kegelbahn neue Kugeln angeschafft. Beim Treffen am vergangenen Donnerstag nahmen die Mitglieder des Kegelclubs „Allweg Deutsch“ sie zum ersten Mal in die Hand. Am Wochenende feierten die Herren mit ihren Damen bei einem Abendessen im Breidenbacher Hof das 100-jährige Bestehen ihres Kegelclubs. „Das ist schon ungewöhnlich, dass ein Kegelclub in der heutigen Zeit ein solches Jubiläum feiern kann“, meint Präsident Rudolf Schwan.

Der Kegelclub „Allweg Deutsch“ wurde am 10. Februar 1919 im damaligen Hotel Bayrischer Hof in der Viktoriastraße aus der Taufe gehoben. Ärzte, Notare, Apotheker, Banker, Beamte und Unternehmer waren in ...

Lesezeit für diesen Artikel (366 Wörter): 1 Minute, 35 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.