Anfang März möchte die Firma Liquisign aus Betzdorf mit dem Neubau eines Firmengebäudes beginnen. Das Unternehmen hat eine 5000 Quadratmeter große Fläche im neuen Gewerbegebiet „Am Rangierberg“ in Betzdorf erworben. Die beiden Geschäftsführer Florian Baldus und Daniel Geldsetzer stellten auf der Sitzung des Verwaltungsrats der Regionalen Entwicklungsgesellschaft im Rathaus die Planungen vor.

„Wir sind an Grenzen gestoßen und wollen weiter wachsen“, sagt Geldsetzer. Errichtet wird ein zweigeschossiges Gebäude in massiver Betonbauweise. Die Fertigstellung und auch der Umzug von ersten Firmenbereichen soll in ...