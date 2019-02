Der Frühling hält in diesem Jahr schon sehr früh Einzug. „Es sind gefühlt 28 Grad wärmer als im vergangenen Jahr“, meint Dirk Märker, Vorsitzender des MC Daadetal. Er ist bereits am ersten Tag, Samstag, optimistisch, dass die 14. Motorradausstellung rund um das Bürgerhaus in Daaden die Marke von 3000 Besuchern knacken wird. Schon eine Stunde nach Öffnung der Türen sei der Andrang groß gewesen. „Es ist der Wahnsinn!“, freut sich der Bikerchef. Die Messe sei aber auch gut beworben worden: „Wir haben in Daaden und Umgebung 30 Banner aufgehängt.“ Manche Händler seien auf den letzten Drücker gekommen. „Sie hatten noch am Samstagmorgen ihre Geschäfte auf. Und Probefahrten sind stark nachgefragt worden.“ Das Motorradfahren boomt. In Daaden präsentierten sich wieder um die 20 Aussteller mit über 200 Modellen der bekannten Marken.

Die Firma „Mo Bikes“ aus Neunkirchen hielten den Hingucker der Messe parat: eine Yamaha Niken, neu auf den Markt gekommen. Das Gefährt sieht futuristisch aus. „Die Maschine hat zwei Vorderräder“, ...

Lesezeit für diesen Artikel (369 Wörter): 1 Minute, 36 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.