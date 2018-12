„Ist die nicht herrlich, die kleine Krippe?“ Eine ältere Spaziergängerin freut sich über die Heilige Familie, die in einer kleinen Baumwurzel Schutz gefunden hat. Und fügt an: „Weiter unten in Richtung Freusburgermühle stehen noch zwei, die sollten Sie auch sehen!“ In der Tat ist die Wurzelkunst auf dem Kirchener Queckhahn einen Spaziergang wert. Wer hier unterhalb des Hardtkopf-Sportplatzes und oberhalb der Freusburgermühle unterwegs ist, der sieht an einer Weggabelung zunächst eine urige Sitzgruppe samt Tisch stehen.

Es sind Baumstümpfe, die von Weihnachtskerzen aus Wildkirsche eingerahmt werden. Und inmitten der Sitzgruppe steht auf einem Baumstumpf die Wurzelkrippe. Die zweite und dritte Wurzelkrippe finden sich etwas weiter in ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.