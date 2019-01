Mülltrennung gehört sicher zu den Themen, die zwar jeden angehen, aber bei denen es immer noch große Missverständnisse gibt, wenn es darum geht, was in welche Tonne gehört. Nicht selten müssen Müllentsorger bei Adam und Eva anfangen, weil es ihre Aufgabe ist, die Verbraucher aufzuklären, in welches Behältnis welcher Stoff gehört. Aber: „Die Zahl der Fehlwürfe ist nicht gestiegen, im Gegenteil“, sagt Werner Schumacher, Leiter der Abfallwirtschaft des Kreises Altenkirchen (AWB). „Die Abfallwirtschaft im Landkreis Altenkirchen hat sich in den letzten Jahren stetig fortentwickelt und muss sich in keiner Weise vor anderen Landkreisen verstecken“, so Schumacher. Oberstes Ziel sei eine kostengünstige und ökologisch hochwertige Abfallentsorgung im Landkreis und keine teilweise „hinkenden“ Vergleiche der Kommunen untereinander oder fragwürdige Statistiken, so der Werkleiter. Um den Bürgern die richtige Abfallsortierung zu erleichtern oder näher zu bringen, hat Schumacher gemeinsam mit der RZ noch einmal aufgeschlüsselt, was in welche Tonne gehört.

1 Was gehört in den Papierbehälter? In die Blaue Tonne gehören Zeitungen, Kataloge, Bücher, Schriftstücke, Zeitschriften, Broschüren, Hefte/Schulhefte, Verpackungspapiere, Zettel, Postkarten, Briefumschläge, Pappkartons, Wellpappen und Verpackungen aus ...

Lesezeit für diesen Artikel (769 Wörter): 3 Minuten, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.