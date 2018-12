„Weihnachtszeit ist Krippenzeit!“ Diesen Grundsatz beherzigt der Freizeittüftler und Krippenfreund Josef Wisser (84) aus Nauroth seit vielen Jahren. Im Hobbyraum seines Wohnhauses, wo früher ein Blumenladen in Betrieb war, wird Jahr für Jahr das Wunder der Weihnacht zu neuem Leben erweckt. Zum Besichtigen des biblischen Geschehens von Bethlehem melden sich immer wieder kleine Gruppen an, so auch vom örtlichen Kindergarten.

Die Geburt Christi und das überlieferte Drumherum sind mit einer guten Portion Kreativität eingebettet in eine stilvolle Gebirgslandschaft. Beim Aufbau des Grundgerüstes aus Tischen, Kartons und Wurzeln sowie der kunsthandwerklichen ...

Lesezeit für diesen Artikel (247 Wörter): 1 Minute, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.