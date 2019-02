Das gibt es wahrlich nicht oft: dass jemand aus einem Verein wie den Tell-Schützen in Kirchen auf 60 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken kann. Egon Hilger ist eine dieser besonderen Ausnahmen. Deshalb, und weil der 84-Jährige gesundheitlich nicht mehr ganz so fit ist, wurde das Tell-Urgestein aus dem Baumschulweg gestern vom Schützenvorstand sogar zu Hause geehrt: Der Senior, den man auch überall sonst im AK-Land mehr mit seinem jahrzehntelangen Engagement für die Tell-Schützen in Verbindung bringt als mit seiner Steinmetzfirma, er bekam nun gleich zwei Ehrennadeln in Gold übereicht – die des deutschen sowie zugleich die des rheinischen Schützenbundes.

„Der Schützenverein, das war sein Leben“, sagt sein Sohn Bernd, „und wenn in der Zeit rund um das Schützenfest auch mal was in der Firma schiefging, dann war das eben ...

