Plus Niedermörsbach/Selbach

Zwischen Furcht und Faszination: Neues Buch über den Wolf in Obermörsbach vorgestellt

Von Rolf-Dieter Rötzel

i Im ehrwürdigen Enders-Fachwerkhaus in Obermörsbach stellte Ulrich Schneider (vordere Reihe, Mitte) sein neues Werk „Wolfsjagd“ vor. Foto: Rolf-Dieter Rötzel

Zum zweiten Mal in sechs Monaten bot das in der Mittelstraße in Obermörsbach stehende altehrwürdige Enders-Fachwerkhaus mit seiner über 300-jährigen Geschichte das passende Ambiente für die Vorstellung eines weiteren Buches von Ulrich Schneider aus Selbach-Brunken.