Höhr-Grenzhausen

Der Parkplatz ist fast leer, die Blätter rieseln von den Bäumen auf die wenigen Autos, die Dame an der Rezeption hat wenig zu tun, und die wunderschöne Lobby, in der sonst viele Gäste ein Buch lesen, ein Stück Kuchen essen oder einen Willkommenssekt trinken, wirkt beinahe geisterhaft. Der zweite Lockdown in diesem Jahr trifft auch das Hotel Heinz in Höhr-Grenzhausen hart. Touristische Übernachtungen sind den ganzen Monat November über verboten. Auch das Restaurant musste schließen.