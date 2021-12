Die Frauen setzen sich in den kommunalen Spitzenämtern im Westerwaldkreis immer mehr durch: Nachdem Gabi Wieland Erste Kreisbeigeordnete geworden war, hatten auch Gabriele Greis in Hachenburg und Alexandra Marzi in Wirges die Bürgermeisterämter übernommen. Nun ist eine weitere Frau in den Kreisvorstand gewählt worden.