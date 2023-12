Zwei Westerwälder sind in den vergangenen drei Jahren durch Ablenkung am Steuer ums Leben gekommen. Dabei ist es in Deutschland laut Straßenverkehrsordnung verboten, zum Beispiel das Handy während der Autofahrt zu benutzen. Doch eine aktuelle Studie zeigt, dass sich immer mehr und gerade junge Autofahrer von ihren Mobiltelefonen ablenken lassen. Das kann gefährlich und teuer werden.