Plus Limburg/Westerburg Zwei Stellwerke nicht besetzt: Busersatzverkehr wegen Zugausfall zwischen Limburg und Westerburg Der Schienennetzbetreiber DB InfraGO AG informiert, dass die Stellwerke in Niederzeuzheim und Hadamar am Mittwoch von 13.30 bis 23 Uhr nicht besetzt sind. Dadurch sei kein Zugverkehr der Linie RB 90 zwischen Limburg und Westerburg möglich. Ein Busnotverkehr werde eingerichtet.

Rückblick: Anfang Juli hatten mit der Außerbetriebnahme der Stellwerke an der Lahntalbahn rund 50 Fahrdienstleiter ihren Arbeitsplatz verloren. Sie arbeiten inzwischen entweder in anderen Stellwerken in der Region oder haben Weiterbildungen auf elektronische Stellwerke (EStW) oder Drucktastenstellwerke (wie in Limburg, Niedernhausen oder Höchst) absolviert. Umso unverständlicher sei daher die kurzfristige ...