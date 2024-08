Zwei neue Beigeordnete und ein jüngerer Stadtrat: Gremium in Wirges trifft erste Entscheidungen

Werkstudentin aus Dernbach übernimmt Jugend- und Sozialarbeit in Wirges

Seit Mai betreut Emilia Berg aus Dernbach den Jugendraum in Wirges als Werkstudentin. Nun stellte sich die Dernbacherin dem neuen Stadtrat vor. Nach ihrem Abschluss soll die 24-Jährige, die in Koblenz in Pädagogik studiert, die vakante Stelle als Jugend- und Sozialarbeiterin der Stadt Wirges übernehmen.