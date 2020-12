Westerwaldkreis

Zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren hat das Schöffengericht in Montabaur einen 43-jährigen Mann aus dem Oberwesterwald verurteilt, der mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gehandelt hatte. Richter Ingo Buss betonte, der Familienvater, der mittlerweile erfolgreich therapiert ist, habe Glück, dass die Tat schon drei Jahre her ist. Ansonsten hätte eine härtere Strafe gedroht.