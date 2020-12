Boden/Elz

Zwei gefährliche Brände haben von Mittwochabend bis weit in den Donnerstag hinein zahlreiche Feuerwehreinheiten aus der ganzen Region auf Trab gehalten: Zuerst mussten die Wehrleute einen Großbrand im Säge- und Zimmereibetrieb Reichwein in Elz bekämpfen. Am nächsten Morgen standen Teile der Recyclingfirma Bellersheim in Boden in Flammen. In beiden Fällen gelang es den Feuerwehreinheiten, die Flammen zu löschen beziehungsweise die Brände unter Kontrolle zu bringen. Dennoch ist der Schaden in beiden Unternehmen beträchtlich.