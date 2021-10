Die Polizeiinspektion in Westerburg hat Zuwachs bekommen. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 haben acht neue Beamtinnen und Beamte die Personaldecke weiter verstärkt. Sechs Männer und eine Frau hatten Ende September ihr Bachelorstudium an der Polizeihochschule abgeschlossen und freuen sich nun auf ihre Erstverwendung in Westerburg. Ein weiterer Beamter wird die Führungsmannschaft der Polizei verstärken.