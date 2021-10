Am Samstagnachmittag ist eine Rollerfahrerin gegen 15 Uhr bei Weroth tödlich verunglückt. Sie war auf der L 314 aus Richtung Steinefrenz kommend unterwegs, als sie mit einem Auto zusammenstieß.

Der Zusammenstoß ereignete sich an der Kreuzung der L 314 und der L 317. Beim Überqueren der Kreuzung kam es zu der Kollision mit einem auf der L 317 fahrenden Auto. Laut Polizei fuhr es auf der L 317 aus Richtung Wallmerod kommend in Richtung Nentershausen. Die 60-jährige Rollerfahrerin verstarb an der Unfallstelle.