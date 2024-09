Plus Ransbach-Baumbach

Zurück zu den Wäller Wurzeln: Detlef Groß hilft Amerikanerinnen bei Familiensuche

i Große Freude bei der Familienzusammenführung (von links): Elizabeth Johnson, Martin Klauer, Detlef Groß, Klauers Tochter Jenny Fischer und Colette. Foto: Klauer

Zu was das Interesse an Regionalgeschichte und emsiges Forschen so alles führen kann. Seit 2017 forscht Detlef Groß zur Geschichte des Forsthauses Landshube. Seine Internetseite hat mittlerweile mehr als 59.000 Aufrufe und hat sogar Auswirkungen bis in die Vereinigten Staaten.